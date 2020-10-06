06.10.2020 (17:25)

Военные химики ЗВО продезинфицировали военкоматы в Воронеже, Брянске, Курске и Смоленске

Расчеты подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа приступили к первой специальной обработке областных сборных пунктов в четырех регионах России.

Тщательная обработка помещений и прилежащей территории будет проводиться на регулярной основе в течение 80 суток в период отправки воинских команд к местам несения военной службы.

Особое внимание при этом будет уделено контрольно-пропускным пунктам, маршевым лестничным пролетам, перилам, комнатам отдыха для призывников, столовым помещениям и буфетам, а также прилегающей территории.

Кроме того, во все военкоматы и сборные пункты поступили защитные медицинские маски и специальные экспресс - тесты на определение вирусных заболеваний.

Также с целью обеспечения безопасных условий пребывания граждан на территории военных комиссариатов областей поставлены бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников. Для проведения обеззараживания помещений военных комиссариатов и автомобильного транспорта, выделяемого для перевозки молодого пополнения, создан необходимый запас дезинфицирующих средств.

Всего перед отправками первых команд уже обработано свыше 20 тыс. кв. метров на территориях областных сборных пунктов в Воронежской, Брянской, Смоленской и Курской областях.



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