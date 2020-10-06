06.10.2020 (17:15)

На аэродроме Энгельс прошли занятия по поисково-спасательному обеспечению полетов

В Саратовской области на аэродроме Энгельс прошли занятия по поисково-спасательному обеспечению полетов. Особое внимание было уделено наземной поисково-спасательной команде.

С военнослужащими авиабазы проведены комплексные практические и теоретические занятия по организации, проведению поиска и спасению экипажей и пассажиров воздушных судов, потерпевших бедствие, по правилам ориентирования, передвижения, оказанию помощи, правилам эвакуации пострадавших из воздушного судна и эвакуации в лечебные учреждения.

Занятия прошли под руководством начальника поисково-спасательной и парашютно-десантной службы соединения гвардии капитана Мурата Тхакохова.

«Подобные мероприятия носят плановый характер и проводятся несколько раз за учебный период. На занятиях участники не только получают знания, но и имеют возможность обсудить особенности и наиболее сложные вопросы данного направления, — сообщил офицер.

Также военнослужащие отработали вводные команды на специальном мобильном комплексе, который предназначен для поиска потерпевших бедствие воздушных судов и спасения их экипажей и пассажиров. Данный комплекс оснащен средствами пожаротушения, проведения аварийно-спасательных работ, оказания первой медицинской помощи и эвакуации пострадавших, а также средствами жизнеобеспечения самих членов поисково-спасательной команды.

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