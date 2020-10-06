Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.10.2020 (17:15)

На аэродроме Энгельс прошли занятия по поисково-спасательному обеспечению полетов

В Саратовской области на аэродроме Энгельс прошли занятия по поисково-спасательному обеспечению полетов. Особое внимание было уделено наземной поисково-спасательной команде.

С военнослужащими авиабазы проведены комплексные практические и теоретические занятия по организации, проведению поиска и спасению экипажей и пассажиров воздушных судов, потерпевших бедствие, по правилам ориентирования, передвижения, оказанию помощи, правилам эвакуации пострадавших из воздушного судна и эвакуации в лечебные учреждения.

Занятия прошли под руководством начальника поисково-спасательной и парашютно-десантной службы соединения гвардии капитана Мурата Тхакохова.

«Подобные мероприятия носят плановый характер и проводятся несколько раз за учебный период. На занятиях участники не только получают знания, но и имеют возможность обсудить особенности и наиболее сложные вопросы данного направления, — сообщил офицер.

Также военнослужащие отработали вводные команды на специальном мобильном комплексе, который предназначен для поиска потерпевших бедствие воздушных судов и спасения их экипажей и пассажиров. Данный комплекс оснащен средствами пожаротушения, проведения аварийно-спасательных работ, оказания первой медицинской помощи и эвакуации пострадавших, а также средствами жизнеобеспечения самих членов поисково-спасательной команды.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Подводники ВМФ России будут проходить спасательную подготовку в новейшем учебно-тренировочном комплексе, который начал функционировать в Новороссийске.
Подводники ВМФ России будут проходить спасательную подготовку в новейшем учебно-тренировочном комплексе, который начал функционировать в Новороссийске.
В 2020 году силы поисково-спасательного обеспечения ВМФ провели ряд комплексных учений по оказанию помощи условно аварийным подводным лодкам
На этой неделе БЛА «Орлан-10» продолжит поиски пропавшего самолета Ан-2

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Спасение
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false