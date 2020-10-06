06.10.2020 (16:54)

Военные спасатели ЦВО в ходе учения на Южном Урале отработали эвакуацию экипажа, приземлившегося на воду

Военные спасатели Центрального военного округа (ЦВО), завершающие подготовку к обеспечению запуска и посадки космических кораблей «Союз МС», совместно с летчиками армейской авиации провели спасательную операцию по эвакуации экипажа, экстренно приземлившегося на воду в ходе учения на Южном Урале.

По замыслу учения, экипаж пилотируемого космического корабля совершил экстренное приземление в запасном районе посадки. Траектория снижения позволила экипажу безопасно приводниться в акватории водоема в Челябинской области. После получения сигнала и координат места посадки с передающего радиомаяка к месту приводнения вылетела дежурная поисково-спасательная группа. Экипажи вертолетов Ми-8МТВ5, оборудованные специальными подъемными устройствами, обнаружили «бедствующих» и выполнили висение над водоемом, удерживая машины на высоте не более 30 метров. Специалисты-спасатели осуществили подъем на борт вертолета экипаж условного космического корабля, провели медицинский осмотр и оказали первую помощь условно пострадавшим.

В ходе учения, в котором принимали участие около 100 военнослужащих, экипажи вертолетов Ми-8 МТВ5 и военные спасатели выполнили более 20 учебно-тренировочных вылетов и отработали свыше 10 учебных эпизодов.

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