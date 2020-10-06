Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.10.2020 (16:55)

Офицеры Военной академии РВСН награждены ведомственными наградами

Начальник Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого генерал-майор Леонид Михолап вручил офицерам академии ведомственные награды.

Медалью «За воинскую доблесть 2 степени» награждены полковник Андрей Ульянов и полковник Алексей Шутов, подполковник Анатолий Автин, подполковник Илья Белоусов, подполковник Виктор Кубасов и подполковник Дмитрий Гусев.

Медалью «За укрепление боевого содружества» награжден слушатель академии полковник Сергей Бахметьев.

Медалью «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» награждены слушатели академии подполковник Дмитрий Рязанов и майор Даниил Кучаев.

Медалью «За участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне» награждены полковник  Анатолий Руг, полковник Максим Черников, полковник Евгений Котов, полковник Александр Исаев, подполковник Сергей Никольский, майор Александр Дейнекин и майор Евгений Текучев.

Генерал-майор Леонид Михолап поздравил военнослужащих с заслуженными наградами, поблагодарил за службу, пожелал здоровья и успехов в профессиональной деятельности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Военнослужащих ЗВО наградили медалями «75 лет Нюрнбергскому процессу»
Армейцы завоевали целую россыпь наград в финале Кубка России по плаванию в Обнинске
Военный комиссар Новосибирской области вручил военнослужащему государственную награду
Подведены итоги второго этапа Всероссийских соревнований по морской робототехнике «Аквароботех-2020»

Метки:
Награждения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false