06.10.2020 (16:55)

Офицеры Военной академии РВСН награждены ведомственными наградами

Начальник Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого генерал-майор Леонид Михолап вручил офицерам академии ведомственные награды.

Медалью «За воинскую доблесть 2 степени» награждены полковник Андрей Ульянов и полковник Алексей Шутов, подполковник Анатолий Автин, подполковник Илья Белоусов, подполковник Виктор Кубасов и подполковник Дмитрий Гусев.

Медалью «За укрепление боевого содружества» награжден слушатель академии полковник Сергей Бахметьев.

Медалью «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» награждены слушатели академии подполковник Дмитрий Рязанов и майор Даниил Кучаев.

Медалью «За участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне» награждены полковник Анатолий Руг, полковник Максим Черников, полковник Евгений Котов, полковник Александр Исаев, подполковник Сергей Никольский, майор Александр Дейнекин и майор Евгений Текучев.

Генерал-майор Леонид Михолап поздравил военнослужащих с заслуженными наградами, поблагодарил за службу, пожелал здоровья и успехов в профессиональной деятельности.

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