06.10.2020 (17:05)

На Федеральном военном мемориальном кладбище открыли памятник адмиралу флота Алексею Сорокину

На Федеральном военном мемориальном кладбище открыли памятник адмиралу флота Алексею Сорокину. В церемонии принял участие заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Вся жизнь Алексея Ивановича была тесно связана с историей нашего Отечества и его Вооруженных Сил. В грозном 41-м году девятнадцатилетним юношей Алексей Иванович Сорокин был призван в Красную Армию. С декабря 1942 года до конца войны он в действующей армии. Отважно сражался с врагом в должности командира минометного расчета, затем комсорга батальона на Калининском и 1-ом Прибалтийском фронтах. Участвовал в Смоленской, Белорусской, Прибалтийской наступательных операциях. За проявленное мужество и отвагу он награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й и 1-й степени. Победу встретил в Латвии, в боях по ликвидации последнего оплота гитлеровцев – Курляндского котла», – сказал на церемонии открытия памятника замминистра Картаполов.

После окончания военно-политической академии в 1952 году Алексей Сорокин связал свою судьбу с Военно-Морским Флотом. В течение 16-ти лет проходил службу на Тихоокеанском флоте, пройдя путь от заместителя командира по политической части эскадренного миноносца до начальника политотдела военно-морской базы. В 1968 году Алексей Иванович был назначен начальником отдела пропаганды и агитации – заместителем начальника политуправления Военно-Морского Флота, затем – первым заместителем начальника политуправления, в 1973 году – членом военного совета – начальником политуправления Северного флота.

В 1976 году он возглавил управление пропаганды и агитации Главного политуправления Советской Армии и Военно-Морского Флота, являясь одновременно заместителем начальника ГлавПУРа, в январе 1980 года назначен начальником политуправления Военно-Морского Флота. С сентября 1981 года и до конца службы в течение восьми лет Алексей Иванович Сорокин был первым заместителем начальника ГлавПУРа.

«До последних дней жизни Алексей Иванович активно сотрудничал и оказывал значительную помощь Министерству обороны и Главному военно-политическому управлению. Постоянно, с большим желанием выезжал в войска, встречался с командирами, политработниками, делился своим богатым опытом, участвовал в военно-патриотических мероприятиях», – отметил Андрей Картаполов.

Указом Президента Российской Федерации к юбилею Победы Алексей Иванович Сорокин награжден медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Заместитель Министра обороны России Андрей Картаполов вручил юбилейную медаль его дочери – Ольге Алексеевне.

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