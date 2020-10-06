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06.10.2020 (16:35)

Курсанты Военного университета Минобороны России выполнили боевые стрельбы в рамках полевого выхода на полигоне Алабино

Курсанты Военного университета Минобороны России, которые проходят обучение по специальности «военно-политическая работа», приняли участие в комплексном полевом выходе на полигоне Алабино в Московской области.

Во время полевого выхода будущие офицеры выполнили упражнения контрольных стрельб (УКС-1 и УКС-2) из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин пехоты БМП-2, а также метание гранаты.

В ходе практической части занятий курсанты отработали различные элементы вождения БМП-2 и ведение огня из автоматической 30-мм пушки на расстоянии от 400 до 1200 метров.

Основная цель практических стрельб — обучение будущих офицеров управлением огнем при подавлении и уничтожении живой силы и объектов противника.

По окончании полевого выхода каждый курсант получил оценку комиссии профессорско-преподавательского состава кафедры стрельбы и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военный университет , Военный комиссариат , Военные сборы
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