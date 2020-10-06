06.10.2020 (17:23)

Расчет ЗРПК «Панцирь-С» ЦВО победил в третьем этапе конкурса «Ключи от неба-2020»

Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» Центрального военного округа завоевали первое место в рамках третьего этапа конкурса по полевой выучке среди специалистов зенитных ракетных войск Вооружённых сил РФ «Ключи от неба-2020».

Боевой расчет «Панцирь-С» полка противовоздушной обороны, дислоцированного в Саратовской области, в ходе конкурса выполнил стрельбу зенитными управляемыми ракетами по мишеням, имитирующими аэродинамические цели условного противника. Кроме того, в ходе комплекса задач отработали нормативы по разборке и сборке зенитных автоматов со снятием их с боевых машин, ведение противовоздушного боя с имитированными пусками зенитных управляемых ракет. По результатам всех испытаний расчет занял первое место и получил главный приз конкурса «Ключи от неба-2020».

Всего в конкурсе принимало участие шесть боевых расчетов зенитных ракетно-артиллерийских дивизионов. Конкурс проходил в Астраханской области на полигоне Ашулук.

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