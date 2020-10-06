06.10.2020 (16:15)

Зенитные ракетные системы С-300ПС российской военной базы в Таджикистане подготовят к зимнему периоду эксплуатации

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300ПС, стоящие на опытно боевом дежурстве на российской военной базе в Таджикистане, переведут на зимний режим эксплуатации.

В ходе мероприятий военнослужащие приступили к выполнению работ по подготовке вооружения, шасси пусковых установок и транспортно-заряжающих машин к дальнейшей эксплуатации в зимнем периоде обучения и в рамках регламентных работ. Также специалистам противовоздушной обороны еще предстоит выполнить ремонт, обслуживание электрического оборудования, замену расходных материалов и масел после летнего сезона эксплуатации. Всего будет проведено около 20 технических операций, при этом использовано более тонны моторных и трансмиссионных масел, а также около 100 кг пластичных смазок.

Дивизионный комплект ЗРС С-300ПС поступил на вооружение 201-й российской военной базы в октябре 2019 года. Основными задачами системы являются прикрытие объектов соединения от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице