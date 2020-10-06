06.10.2020 (16:25)

Расчеты комплексов с БЛА 41-й общевойсковой армии ЦВО отработали поиск условного противника в двух регионах Сибири

Расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) отработали задачи по поиску и обнаружению условного противника в двух регионах Сибири.

Военнослужащим необходимо было обнаружить расположение скрытых командных пунктов условного противника, который, используя средства маскировки, подземные сообщения и густые кроны хвойных деревьев, расположился в лесу. Специалисты подразделения БЛА при проведении воздушной разведки определили координаты мест расположения и передали данные командованию для применения артиллерии и танков. Для поиска и обнаружения условного противника военнослужащие применяли тепловизионные камеры, установленные на беспилотных аппаратах «Орлан-10» и «Элерон», которые позволили по тепловому следу определить замаскированного противника. При выполнении учебно-боевой задачи в роли противника выступали мотострелковые подразделения.

Учения проходили на полигонах в Кемеровской области и Алтайском крае в рамках итоговой проверки за летний период обучения, в них приняли участие более 1000 военнослужащих, было задействовано около 80 единиц военной техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения будут проведены более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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