06.10.2020 (15:35)

Десантники гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ сдают итоговую проверку за 2020 учебный год

На танкодроме полигона Сосновый бор в Бурятии с личным составом батареи противотанковых управляемых ракет (ПТУР) отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ проведено контрольное занятие по вождению бронетанковой техники (БТР-Д) в рамках итоговой проверки за 2020 учебный год.

Механики-водители батареи ПТУР выполнили зачетное упражнение по вождению БТР-Д, в ходе которого преодолели различные препятствия, среди которых колейный мост, противотанковый ров, участок маневрирования, проход в минно-взрывных заграждениях и другие.

Кроме того, в ходе занятия были отработаны нормативы по технической подготовке, установке аккумуляторной батареи, проверке технической жидкости, установке приборов ночного видения, постановке техники на железнодорожную платформу.

Весь личный состав, привлекавшийся к контрольному занятию, выполнил нормативы на «хорошо» и «отлично».

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