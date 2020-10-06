06.10.2020 (15:10)

Военнослужащие ЗВО отдали воинские почести на похоронах Героя Советского Союза Александра Ивановича Семенова в Ленобласти

Сегодня в Луге (Ленинградская обл.) состоялись похороны ветерана Великой Отечественной войны Героя Советского Союза подполковника в отставке Александра Ивановича Семенова, скончавшегося на 99-м году жизни. Фронтовик был последним проживавшим в регионе, удостоенным этого звания.

Рота Почетного караула Западного военного округа (ЗВО) и военный оркестр сопроводили траурную процессию, эскорт произвел салют тремя залпами, военнослужащие возложили цветы к могиле, а также передали Государственный флаг Российской Федерации родственникам фронтовика. Проститься с ветераном также прибыли военнослужащие общевойсковой армии, Лужского гарнизона, воспитанники отряда Юнармии и местные жители.

Александр Иванович Семенов родился в деревне Хиновино Лужского района в 1922 году. В Красную Армию был призван 14 июля 1941 года. Осенью 1944 года командир самоходки СУ-85 гвардии лейтенант Семенов совершил подвиг в Карпатах: в бою с превосходящими силами врага броском в их тыл уничтожал орудия и живую силу фашистов. До 1965 года его жизнь была связана с Советской Армией. Он закончил свою службу подполковником, заместителем командира ракетного дивизиона. Затем Александр Иванович работал начальником спортивно-технического клуба ДОСААФ, был тренером по стрелковому спорту. В 2003 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Лужского муниципального района».

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