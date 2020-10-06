06.10.2020 (14:43)

Военнослужащие ЦВО впервые отработали совместное применение артиллерии, дронов и средств РЭБ на учении под Оренбургом

Военнослужащие 2-ой общевойсковой гвардейской армии Центрального военного округа (ЦВО) впервые отработали совместное применение ракетных войск, ствольной и реактивной артиллерии, задействовав при этом расчеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе учения, завершившегося сегодня на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

В ходе учения с боевой стрельбой впервые было апробировано параллельное применение средств РЭБ – комплексов «Свет-КУ» и «Леер-3», проводивших разведку радиоэлектронной обстановки, а также комплекса разведки управления и связи «Стрелец» для непрерывного обеспечения целеуказания. Данное решение позволило централизовать управление всеми средствами разведки, РЭБ и огневого поражения в режиме реального времени и сократить время на принятие решение командным составом группировки войск.

Учение по управлению ударами ракетных войск и огнем артиллерии с применением средств РЭБ прошло под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Всего к учению привлекалось более тысячи военнослужащих, а также свыше 300 единиц вооружения и специальной военной техники.

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