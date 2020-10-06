06.10.2020 (14:55)

Более 5 тыс. военнослужащих танковой дивизии ЦВО приступили к сдаче экзаменов по боевой подготовке на Южном Урале

Более 5 тыс. военнослужащих танковых, мотострелковых, зенитно-ракетных, разведывательных и инженерно-саперных подразделений гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) приступили к контрольной проверке по итогам боевой учебы 2020 года. Боевая стрельба и вождение бронетехники проходят на межвидовом полигоне в Челябинской области в рамках контрольной проверки войск и продлятся до 16 октября.

В ходе итоговых экзаменов военнослужащие танковой дивизии проведут боевые стрельбы в составе подразделений, действующих в обороне и наступлении при поддержке беспилотной авиации, средств радиоэлектронной борьбы и систем автоматизации управления боем.

В практических эпизодах экзаменов задействованы современные танки Т-72Б3М, артиллерийские тягачи «Медведь», буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б», реактивные системы залпового огня БМ-21«Град», минометы «Сани», самоходные гаубицы 2С3 «Акация», а также техника специальных войск.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявил, что более десяти крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения на полигонах Республик Башкирии, Удмуртии, Тывы, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия Центрального военного округа сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав входит три танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

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