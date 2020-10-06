06.10.2020 (14:25)

Военные инженеры ЦВО обеспечили переправу войск через приток Енисея в Восточной Сибири

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения организовали переправу через приток реки Енисей артиллерийских подразделений горного мотострелкового соединения, дислоцированного в Республике Тыва.

По замыслу учения, военные инженеры совершили марш в назначенный район для организации переправы подразделений на самоходных гаубицах «Нона-СВК» и бронеавтомобилях «Тигр». Военнослужащие провели инженерную разведку на маршруте следования техники, определили место перехода техники вброд, произвели замер скорости течения реки в зоне перекатов, береговая линия была проверена на наличие взрывных устройств. Также специалисты инженерных войск выполнили работы по оборудованию съезда, обеспечив безопасную переброску военной техники на другой берег. Кроме того, для введения условного противника в заблуждение военные инженеры организовали ложную переправу, которая находилась на значительном удалении от основной.

Учение с инженерно-саперными подразделениями 41-й общевойсковой армии проходило в Республике Тыва в рамках итоговой проверки за летний период обучения, к нему привлечено более 500 военнослужащих, задействовано свыше 40 единиц военной и специальной техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения будут проведены более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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