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06.10.2020 (14:05)

Командующий войсками ЦВО прибыл в Самару с проверкой хода учения 2-й общевойсковой армии

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин сегодня прибыл в Самару, где проведет проверку боеготовности командного состава крупнейшей в регионах Поволжья 2-й общевойсковой армии.

В ходе рабочей поездки командующий войсками также проинспектирует выполнение воинскими частями и соединениями плана деятельности в текущем году, при этом особое внимание будет уделено вопросам повышения боевого потенциала и боевой подготовки в летнем периоде обучения. Также комплексная группа командования округа проверит выполнение мероприятий антитеррористической деятельности и материально-технического обеспечения воинских частей объединения.

Справочно:

2-я гвардейская общевойсковая армия — крупнейшее воинское формирование в Приволжском федеральном округе, входит в ЦВО. В её составе находятся мотострелковые, артиллерийские, зенитные воинские части и соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащённая оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты, подразделения материально-технического обеспечения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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