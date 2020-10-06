06.10.2020 (13:35)

В армейском корпусе Балтийского флота прошли занятия по безопасности дорожного движения

В преддверии изменения погодных условий и эксплуатации автомобильной техники в зимний период в армейском корпусе Балтийского флота прошли инструкторско-методические занятия с военными водителями и владельцами транспортных средств.

После осмотра личного автотранспорта всех категорий военнослужащих, имеющих водительские удостоверения, на организованных учебных точках были проведены занятия по требованиям безопасности. Офицеры военной автомобильной инспекции довели до военнослужащих требования и порядок эксплуатации транспортных средств в зимних условиях, проверили наличие и целостность аптечек, знаков аварийной остановки, огнетушителей, а также страховок и документов на автомобили.

Кроме того, сотрудники военной автомобильной инспекции провели с военными водителями занятия по безопасности дорожного движения.

Комплекс мероприятий был направлен на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения военными водителями, а также военнослужащими-владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.

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