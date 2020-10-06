06.10.2020 (13:15)

Военнослужащие зенитного ракетного подразделения Черноморского флота вернулись в ППД после участия в СКШУ «Кавказ-2020»

Военнослужащие и боевая техника зенитного ракетного подразделения Черноморского флота прибыли железнодорожным транспортом в пункт постоянной дислокации (ППД) после участия в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Кавказ-2020».

Более 20 единиц техники, в том числе восемь зенитных ракетных комплексов «Оса» и около 50 военнослужащих полка отработали практические действия с нанесением ракетных ударов в ходе учения на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

СКШУ «Кавказ-2020» проводилось с 21 по 26 сентября под руководством начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова на территории Южного военного округа и стало в текущем году завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе учения были отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации.

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