Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.10.2020 (12:50)

Специалисты ПВО армейского корпуса Балтийского флота отразили воздушный удар условного противника

Расчеты войск противовоздушной обороны и командного пункта ПВО армейского корпуса Балтийского флота провели учебные стрельбы и пуски ракет на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В рамках учения военнослужащие отработали уничтожение самолётов условного противника из зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и зенитного ракетного-пушечного комплекса «Тунгуска». Также специалисты противовоздушной обороны выполнили задачи по обнаружению и уничтожению условных воздушных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты противника. Всего было уничтожено более 100 наземных и воздушных целей.

В тактическом учении с боевой стрельбой, которое проходит в Астраханской области, принимают участие более 150 военнослужащих мотострелкового объединения Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Санкт-Петербурге Военный совет ЗВО поздравил педагогов филиала Пансиона воспитанниц с профессиональным праздником
В Воронежской области более тысячи юношей будут призваны на военную службу этой осенью
С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по вождению боевых машин
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье специалисты ремонтного подразделения сдали контрольную проверку

Метки:
Балтийский флот , ПВО , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false