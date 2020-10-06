06.10.2020 (12:50)

Специалисты ПВО армейского корпуса Балтийского флота отразили воздушный удар условного противника

Расчеты войск противовоздушной обороны и командного пункта ПВО армейского корпуса Балтийского флота провели учебные стрельбы и пуски ракет на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В рамках учения военнослужащие отработали уничтожение самолётов условного противника из зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и зенитного ракетного-пушечного комплекса «Тунгуска». Также специалисты противовоздушной обороны выполнили задачи по обнаружению и уничтожению условных воздушных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты противника. Всего было уничтожено более 100 наземных и воздушных целей.

В тактическом учении с боевой стрельбой, которое проходит в Астраханской области, принимают участие более 150 военнослужащих мотострелкового объединения Балтийского флота.

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