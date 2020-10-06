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06.10.2020 (12:25)

Более 700 юношей будут призваны на военную службу этой осенью в Ярославской области

В Ярославской области более 700 человек будут призваны на военную службу в ходе осеннего призыва. С этой целью созданы призывная комиссия региона и 21 призывная комиссия муниципальных образований.

Как сообщил исполняющий обязанности военного комиссара Ярославской области полковник Игорь Гостев, в военном комиссариате приняты исчерпывающие противоэпидемиологические меры, включающие термометрию, зонирование пространства и дистанцирование прибывающих граждан, а также регулярную дезинфекцию помещений.

Отправки призывников со сборного пункта Ярославской области начнуться с 20 октября.

Перед отправкой в войска все призывники будут обеспечены положенными видами довольствия, в том числе военной формой, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир», персональными электронными картами, а также индивидуальными средствами защиты — медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими гелями. Все военкоматы получили необходимый запас медицинского имущества.

Призывники из Смоленской области традиционно будут направлены для прохождения военной службы в соединения и воинские части Западного военного округа, а также в различные виды и рода войск, научные, научно-производственные и спортивные роты.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Западный военный округ
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