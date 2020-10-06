06.10.2020 (12:25)
Более 700 юношей будут призваны на военную службу этой осенью в Ярославской области
В Ярославской области более 700 человек будут призваны на военную службу в ходе осеннего призыва. С этой целью созданы призывная комиссия региона и 21 призывная комиссия муниципальных образований.
Как сообщил исполняющий обязанности военного комиссара Ярославской области полковник Игорь Гостев, в военном комиссариате приняты исчерпывающие противоэпидемиологические меры, включающие термометрию, зонирование пространства и дистанцирование прибывающих граждан, а также регулярную дезинфекцию помещений.
Отправки призывников со сборного пункта Ярославской области начнуться с 20 октября.
Перед отправкой в войска все призывники будут обеспечены положенными видами довольствия, в том числе военной формой, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир», персональными электронными картами, а также индивидуальными средствами защиты — медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими гелями. Все военкоматы получили необходимый запас медицинского имущества.
Призывники из Смоленской области традиционно будут направлены для прохождения военной службы в соединения и воинские части Западного военного округа, а также в различные виды и рода войск, научные, научно-производственные и спортивные роты.