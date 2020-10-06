06.10.2020 (12:15)

В Смоленской области более 500 человек будут призваны на военную службу этой осенью

В Смоленской области более 500 юношей будут призваны на военную службу в ходе осеннего призыва, из них 70 человек — специалисты, подготовленные в образовательных организациях ДОСААФ России.

«В военном комиссариате приняты исчерпывающие противоэпидемиологические меры, включающие термометрию, зонирование пространства и дистанцирование прибывающих граждан, а также регулярную дезинфекцию помещений», — сообщил исполняющий обязанности военного комиссара Смоленской области полковник Валерий Тарасюк.

Всего на заседания призывных комиссий планируется вызвать более 3 тыс. человек. Распоряжением губернатора Смоленской области в области создано 27 муниципальных и одна областная призывные комиссии.

Перед отправкой в войска все призывники будут обеспечены положенными видами довольствия, в том числе военной формой, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир», персональными электронными картами, а также индивидуальными средствами защиты — медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими гелями. Все военкоматы получили необходимый запас медицинского имущества.

Призывники из Смоленской области традиционно будут направлены для прохождения военной службы в соединения и воинские части Западного военного округа, а также в различные виды и рода войск, научные, научно-производственные и спортивные роты.

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