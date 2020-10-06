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06.10.2020 (12:05)

В Санкт-Петербурге Военный совет ЗВО поздравил педагогов филиала Пансиона воспитанниц с профессиональным праздником

В Санкт-Петербурге от имени Военного совета Западного военного округа состоялось торжественное поздравление педагогического коллектива филиала Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ с профессиональным праздником.

Начальник отделения (военно-политической пропаганды, агитации и культурно-досуговой работы) военно-политического управления ЗВО майор Кирилл Егоров в ходе торжественной церемонии вручил поздравления с Днём учителя и букеты цветов исполняющему обязанности руководителя филиала Валентине Сенькиной и сотрудникам учреждения, добившимся высоких результатов в педагогической деятельности.

Воспитанницы поздравили своих наставников концертом-фантазией «100 лет тому вперёд» с хореографическими номерами и музыкальными композициями.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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