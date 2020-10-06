06.10.2020 (11:45)
Артиллеристы ЦВО блокировали противника в «огневых тисках» на учении под Самарой
Артиллеристы Центрального военного округа в ходе учения на Рощинском полигоне в Самарской области вместо классического огневого поражения противника отработали такие эффективные виды огня, как «окаймление» и «огневые тиски».
В совместных ударах по противнику принимали участие минометные подразделения и расчеты гаубичной артиллерии. Военнослужащие ввели огонь средней мощности на трёх и четырех рубежах, соответственно, блокируя условного противника заградительным огнём. Артиллеристы смогли успешно выполнить поставленную задачу и получить высокую оценку командования.
В однодневном учении приняли участие более 650 военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения и военной техники.
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