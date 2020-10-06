06.10.2020 (11:45)

Артиллеристы ЦВО блокировали противника в «огневых тисках» на учении под Самарой

Артиллеристы Центрального военного округа в ходе учения на Рощинском полигоне в Самарской области вместо классического огневого поражения противника отработали такие эффективные виды огня, как «окаймление» и «огневые тиски».

В совместных ударах по противнику принимали участие минометные подразделения и расчеты гаубичной артиллерии. Военнослужащие ввели огонь средней мощности на трёх и четырех рубежах, соответственно, блокируя условного противника заградительным огнём. Артиллеристы смогли успешно выполнить поставленную задачу и получить высокую оценку командования.

В однодневном учении приняли участие более 650 военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения и военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице