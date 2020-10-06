06.10.2020 (11:35)

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане примут участие в сдаче контрольных занятий за 2020 год

Около 1000 военнослужащих российской военной базы в Таджикистане, примут участие в сдаче контрольных занятий за 2020 учебный год.

В ходе проверочных мероприятий российскому соединению предстоит подтвердить свою мобилизационную и боевую готовность выполнять задачи в Центрально-Азиатском регионе. Для этого мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные и другие подразделения будут подняты по тревоге и выведены на горный полигон Ляур, где выполнят контрольные стрельбы из вооружения боевой техники, стрелкового оружия и гранатометов, а также отработают нормативы по тактической, специальной, инженерной, медицинской, физической подготовкам, радиационной, химической и биологической защите. Водители и экипажи боевых машин выполнят контрольные упражнения по вождению колесной и гусеничной техники. В военных городках Душанбе и Бохтар с подразделениями по противодействию терроризму состоятся специальные учения по отражению нападения условных незаконных вооруженных формирований на российские военные объекты.

Кроме того, будут проверены вопросы, связанные с организацией боевого дежурства, состоянием вооружения и военной техники, правопорядка и воинской дисциплины, а также всестороннего обеспечения деятельности войск. По итогам проверки будет оценен уровень боевой выучки военнослужащих, слаженность подразделений, органов управления и их готовность к выполнению задач по предназначению.

Сдача итоговой проверки состоится в период с 13 по 22 октября.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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