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06.10.2020 (11:20)

В Воронежской области более тысячи юношей будут призваны на военную службу этой осенью

В Воронежской области более тысячи юношей будут призваны на военную службу в ходе стартовавшего осеннего призыва.

«В военном комиссариате приняты исчерпывающие противоэпидемиологические меры, включающие термометрию, зонирование пространства и дистанцирование прибывающих граждан, а также регулярная дезинфекция помещений», - сообщил военный комиссар Воронежской области полковник Сергей Панков.

Перед отправкой в войска все призывники будут обеспечены положенными видами довольствия, в том числе военной формой, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир», персональными электронными картами, а также индивидуальными средствами защиты – медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими гелями. Все военкоматы получили необходимый запас медицинского имущества.

Призывники из Воронежской области традиционно будут направлены для прохождения военной службы в соединения и воинские части Западного военного округа, а также в различные виды и рода войск, в научные, научно-производственные и спортивные роты.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Западный военный округ
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