06.10.2020 (10:45)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье специалисты ремонтного подразделения сдали контрольную проверку

В рамках контрольной проверки за 2020 учебный год на войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) военнослужащие ремонтной роты выполнили нормативы по специальной подготовке.

К контрольной проверке за 2020 учебный год было привлечено 100% специалистов ремонтного подразделения ОГРВ ПРРМ.

Экипажи ремонтных мастерских отработали норматив по развертыванию мастерской МТО-АТ-М1 из походного положения и установили рабочие посты согласно схеме размещения, мастерской на местности и в соответствии с требованиями эксплуатации. После развертывания мастерской военнослужащие ОГРВ ПРРМ сдали нормативы по замене колеса в полевых условиях, а также по сварочным, слесарно-монтажным и шиноремонтным работам.

Контрольная проверка для военнослужащих ОГРВ ПРРМ проводится в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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