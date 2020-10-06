06.10.2020 (10:45)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье специалисты ремонтного подразделения сдали контрольную проверку
В рамках контрольной проверки за 2020 учебный год на войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) военнослужащие ремонтной роты выполнили нормативы по специальной подготовке.
К контрольной проверке за 2020 учебный год было привлечено 100% специалистов ремонтного подразделения ОГРВ ПРРМ.
Экипажи ремонтных мастерских отработали норматив по развертыванию мастерской МТО-АТ-М1 из походного положения и установили рабочие посты согласно схеме размещения, мастерской на местности и в соответствии с требованиями эксплуатации. После развертывания мастерской военнослужащие ОГРВ ПРРМ сдали нормативы по замене колеса в полевых условиях, а также по сварочным, слесарно-монтажным и шиноремонтным работам.
Контрольная проверка для военнослужащих ОГРВ ПРРМ проводится в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.