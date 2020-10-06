06.10.2020 (10:15)

В Иркутской области завершилось масштабное командно-штабное учение РВСН

В Иркутской области завершилось масштабное командно-штабное учение (КШУ) Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), в котором приняли участие более 3 тыс. военнослужащих и было задействовано около 300 единиц техники. Данное мероприятие стало первым после полного перевооружения Иркутского ракетного соединения на мобильный комплекс «Ярс».

В рамках КШУ ракетные полки выходили на маршруты боевого патрулирования как в дневное, так и в ночное время. При этом отрабатывался обширный перечень задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям, выполнению задач в условиях интенсивных действий диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районах дислокации войск.

По замыслу учения, военнослужащие Иркутского ракетного соединения обнаружили и уничтожили условных диверсантов. ДРГ провели минирование отдельных участков дорог на маршрутах боевого патрулирования подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс».

Для поиска ДРГ применялись транспортно-боевые вертолёты и комплексы с беспилотными летательными аппаратами.

Для нейтрализации «диверсантов» привлекались группы по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями на вертолетах Ми-8АМТШ, которые провели воздушную разведку.

Условные ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям, своевременно блокированы и уничтожены. Диверсионным группам, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.

Кроме того, в позиционных районах соединений подвижных ракетных комплексов для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения ДРГ, ведения инженерной и химической разведки были применены беспилотные летательные аппараты, входящие в состав боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».

Также в ходе учения стратегические ракетчики отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

Крупногабаритная техника вернулась в пункты постоянной дислокации.

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