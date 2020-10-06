06.10.2020 (10:30)

Более 30 подразделений танковой армии ЗВО будут проверены на присвоение им почетного наименования «Ударное»

Свыше 30 подразделений танковой армии Западного военного округа претендует на присвоение им почетного наименования «Ударное».

К проверке будут привлечены мотострелковые, танковые, артиллерийские, инженерно-саперные роты и батальоны, подразделения радиационной, химической и биологической защиты, дислоцированные в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской, Ярославской областях.

В ходе работы комиссии военнослужащие сдадут экзамены по тактической подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия, а также из комплекса вооружения боевых машин пехоты и танков с ходу по неподвижным и движущимся целям. Кроме того, каждое подразделение пройдет испытания по основным предметам боевой подготовки, в том числе тактической, специальной, инженерной, медицинской и др.

По результатам проверки подразделений, представленных к присвоению наименования «Ударное», комиссией Минобороны России будет принято решение на соответствие подразделений установленным требованиям.

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