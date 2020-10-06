06.10.2020 (10:20)

Командующий Черноморским флотом принял участие в открытии Второго Севастопольского военно-морского салона «СВМС-2020»

Командующий Черноморским флотом (ЧФ) вице-адмирал Игорь Осипов принял участие в торжественном открытии Второго Севастопольского военно-морского салона «СВМС-2020», который пройдёт в Севастополе с 6 по 7 октября.

В рамках военно-морского салона запланировано проведение экспертных и панельных дискуссий, круглых столов и других заседаний, темами которых станут защита геополитических интересов России в Азово-Черноморском и Средиземноморском регионах, а также развитие российского кораблестроения, судостроения и судоремонта.

На одной из площадок проведения «СВМС-2020» будут выставлены современные боевые корабли и катера ЧФ: малый ракетный корабль «Вышний Волочек», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», корабль противоминной обороны «Иван Антонов» и противодиверсионный катер «Юнармеец Крыма».

Наиболее подготовленные офицеры из состава экипажей проведут для участников и гостей салона экскурсии по верхним палубам кораблей.

Показ кораблей и катеров будет проведён на причале Морского вокзала и на «Минной стенке».

«СВМС-2020» проходит в рамках мероприятий «Морской недели России – 2020» под эгидой Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации совместно с Восьмым Международным морским бизнес-форумом.

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