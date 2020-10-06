06.10.2020 (09:10)

Курсанты МВОКУ совершат 85-километровый марш в память о подвиге «Сводного кремлевского полка»

Сегодня курсанты выпускного курса Московского высшего общевойскового командного училища совершают пеший марш по маршруту с. Никольское (Клинский район) до с. Ярополец (Волоколамский район, Московской области).

В течении двух дней курсанты совершат 85-километровый марш, в составе батальона. Он пройдёт по тому же маршруту, которым в 1941-м выдвигался на передовую для обороны Москвы сводный полк кремлёвцев.

По пути следования к курсантам МВОКУ присоединятся студенты московских вузов, юнармейцы, и участники патриотических и общественных организаций. Всего в шествии примет участие более 250 курсантов училища.

В ходе совершения марша курсанты отдадут воинские почести в местах воинской славы погибших защитников Отечества. По завершению Марша будущие офицеры примут участие в церемонии возложения венков у Мемориала «Кремлевским курсантам, воинам 1941 посвящается» в с. Ярополец, торжественном митинге и награждении участников марша.

Ежегодная военно-патриотическая акция «Марш кремлевских курсантов» проводится с целью сохранения исторической памяти о подвиге личного состава Отдельного курсантского полка, сформированного на базе Московского Краснознаменного пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР и героически проявившего себя в битве под Москвой в 1941 году.

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