06.10.2020 (10:05)

Саперы ЮВО очистят полигон Прудбой от взрывоопасных предметов в Волгоградской области

Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, приступили к сплошной очистке общевойскового полигона Прудбой от взрывоопасных предметов (ВОП).

Всего в летнем периоде обучения с мотострелковыми соединениями ЮВО на полигоне Прудбой было проведено около 100 тактических учений, около 200 боевых стрельб и около тысячи огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб.

Несмотря на то, что сплошная очистка полигона проводится дважды в год, военные саперы периодически обезвреживают опасные находки времен Великой Отечественной войны. На территории полигона Прудбой в 1942-1943 гг. велись ожесточенные бои за Сталинград.

В целях безопасности все обнаруженные взрывоопасные предметы не транспортируются, а подрываются на месте накладными зарядами.

До конца месяца саперам предстоит проверить территорию, общая площадь которой составляет более 200 га. К работам привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 20 единиц специальной техники.

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