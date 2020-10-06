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06.10.2020 (10:10)

Расчеты БРК «Бал» Каспийской флотилии провели комплекс мероприятий по безаварийной эксплуатации ВВСТ

С расчетами берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии (КФл) дислоцированного в Дагестане, проведено комплексное занятие по обеспечению боевой готовности и безаварийной эксплуатации вооружения военной и специальной техники (ВВСТ).

В ходе занятия, для повышения профессионального мастерства и технической подготовки личного состава водителей, были организованы учебные места, на которых военнослужащие изучили особенности эксплуатации ВВСТ в зимних условиях.

Механики-водители отработали порядок проверки аккумуляторных батарей, установленных на самоходном командном пункте управления «Минерал», а личный состав расчётов БРК выполнил комплекс мероприятий по обслуживанию систем управления и специального оборудования комплекса.

Также на учебных местах специалисты изучили алгоритм устранения неисправностей и способы регулирования температурного режима на транспортно-перезаряжающих машинах и самоходных пусковых установках БРК.

Всего в ходе занятия было задействовано около десяти единиц ВВСТ и более 150 военных специалистов ракетного комплекса «Бал».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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