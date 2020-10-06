06.10.2020 (09:45)

Расчеты беспилотников ЮВО отработали разведку целей на средних и малых высотах под Волгоградом

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) завершили специальное учение на полигоне Прудбой в Волгоградской области, где отработали разведку целей на средних и малых высотах, передачу оперативной информации о действиях войск.

Специалисты БЛА отработали обнаружение позиций условного противника, передачу данных на пункты управления огнем артиллерийских подразделений с последующим контролем их поражения, что позволило специалистам визуально наблюдать результаты применения артиллерии и производить более точно и оперативно необходимые корректировки.

Применение беспилотников позволяет получать более полные данные о практических действиях войск, контролировать время выхода техники в назначенные районы, следить за развертыванием и выполнением учебно-боевых задач в режиме реального времени.

В ходе планирования и применения беспилотной авиации учитывается практический опыт использования БЛА в Сирии, который позволяет значительно повысить эффективность огневых (ударных) средств.

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