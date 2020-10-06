06.10.2020 (09:35)

Артиллеристы морской пехоты Каспийской флотилии применили комплекс «Стрелец» в ходе учения в Дагестане

Передовой разведывательный пункт (ПРП) из состава артиллерийских подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл), в ходе учения на горном полигоне Аданак в Дагестане применил комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

По замыслу учения личный состав ПРП при ведении разведывательных действий обнаружил с помощью оптических приборов замаскированную, бронированную технику условного противника. Военнослужащие разведывательного пункта, оснащённые КРУС «Стрелец», применили лазерный дальномер из его комплекта, определили координаты цели и передали их в автоматическом режиме на приёмное устройство командиру артиллерийского подразделения.

Далее в рамках учения, орудийные расчёты 122-мм гаубиц Д-30 отработали выполнение нормативов по подготовке к ведению огня. После получения команды на открытие огня артиллерийские подразделения выполнили стрельбу с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами. В результате мишенные позиции, которые имитировали условного противника, были поражены. Важно отметить, что при выполнении эпизодов учения военнослужащие на практике продемонстрировали эффективность использования и применения КРУС «Стрелец» в условиях современного боя.

Всего на учениях было задействовано свыше 200 военнослужащих артиллерийских подразделений морской пехоты, около 40 единиц боевой и специальной техники, а также более 10 артиллерийских орудий.

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