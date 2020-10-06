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06.10.2020 (09:25)

Военнослужащие разведывательного подразделения ЮВО ликвидировали условного противника в горах Абхазии

Личный состав разведывательного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили учебно-боевую задачу по ликвидации условной группы незаконного вооруженного формирования (НВФ) в горах.

В условиях горно-лесистой местности на полигоне Цабал в ходе тактико-специального учения военнослужащие совершили поисково-разведывательные действия в назначенном районе. Обнаружив место дислокации лагеря условного противника, они передали по средствам связи координаты объектов на командный пункт.

В ходе захвата и уничтожения лагеря неприятеля военнослужащие российской военной базы применили различные современные технические средства связи, управления и разведки, в их числе комплекс разведки, управления и связи «Стрелец».

С целью подготовки разведчиков к умелым действиям в условиях шумовых эффектов и стрессовых ситуациях также были использованы имитационные заряды и холостые патроны к стрелковому оружию.

Всего в учебных мероприятиях приняли участие около 300 военнослужащих.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Разведывательные подразделения , Абхазия
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