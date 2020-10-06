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06.10.2020 (09:15)

Военнослужащие подразделений РЭБ ЮВО в Абхазии подавили систему связи условного противника

В ходе завершающего этапа учения на военном полигоне Нагвалоу специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) отработали задачи радиоподавления средств навигации и радиосвязи условного противника.

В ходе выполнения практических действий военнослужащие применили беспилотные летательные аппараты «Леер-3» и «Орлан-10», а также автоматизированные станции помех.

Специалисты РЭБ провели сбор и анализ информации на основе приема электромагнитного излучения КВ, УКВ диапазонов и путем постановки радиопомех нарушили систему связи для полевых авианаводчиков противника, пытавшихся навести высокоточные управляемые ракеты.

Первичный анализ результатов учения показал высокую эффективность боевой техники радиоэлектронной борьбы, а также готовность личного состава к ее эффективному применению в условиях реального боя, в том числе и против беспилотных летательных аппаратов в горной местности.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Войска РЭБ , Войска связи , Беспилотные летательные аппараты
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