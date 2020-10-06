06.10.2020 (09:00)

Саперы ЮВО проверили более 1,2 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в Чеченской Республике

Военнослужащие инженерно-саперной роты Южного военного округа (ЮВО) выполнили проверку более 1,2 тыс. га сельскохозяйственных угодий на территории Чечни, в целях сплошной очистки от взрывоопасных предметов, тем самым выполнив годовой план на 125%.

Инженеры ЮВО продолжают работы на территории сельскохозяйственных угодий и земель лесного фонда в Ачхой-Мартановском и Шалинском районе на высотах от 100 до 1,3 тыс. м.

Всего с апреля текущего года в ходе очистки местности было обнаружено более 1,8 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе противопехотные мины, гранаты, артиллерийские боеприпасы.

Личный состав саперных подразделений выполняет задачи в защитных костюмах сапера ОВР-2 «Сокол». Для разминирования военнослужащие применяют инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун» и современные миноискатели ППО-2И.

На разминировании задействовано более 15 единиц военной техники, а также расчеты минно-розыскных собак. Привлечены группы разминирования инженерных частей ЮВО, дислоцированных в Ростовской области и в Чечне.

Справочно:

К работам по разминированию и сплошной очистке местности Чечни и Ингушетии от взрывоопасных предметов инженеры ЮВО приступили в мае 2012 г. Всего было запланировано очистить порядка 17 тыс. га земель сельхозназначения и лесного фонда, но за 8 лет военнослужащие обследовали более 20 тыс. га, обнаружив и уничтожив более 40 тыс. взрывоопасных предметов (мин, снарядов, ВОГ, гранат и других боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств).

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице