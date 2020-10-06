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06.10.2020 (08:42)

В Главном командовании ВМФ прошла сдача нормативов по физической подготовке в рамках итоговой проверки за 2020 учебный год

В Санкт-Петербурге в соответствии с указаниями адмирала Николая Евменова состоялась итоговая проверка уровня физической подготовки офицеров Главного командования ВМФ. Физическая готовность военнослужащих проверялась по таким основным параметрам, как выносливость, сила и быстрота. Сдающие проверку вправе выбрать для выполнения по одному из упражнений на каждое физическое качество.

Итоговая проверка прошла на спортивных объектах Санкт-Петербурга и к ней было привлечено более 200 военнослужащих.

Как отметил помощник главнокомандующего Военно-морским флотом по физической подготовке капитан 1 ранга Алексей Пивачёв, за последние несколько лет отмечено значительное повышение уровня физической подготовленности офицеров Главного штаба ВМФ. В настоящий момент подводятся итоги проверки, результаты которой будут доложены Главкому ВМФ адмиралу Николаю Евменову.

Военнослужащие, которые выполнили по итогам проверки нормативы на второй квалификационный уровень и выше, будут получать ежемесячную надбавку к денежному довольствию.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Западный военный округ , Физподготовка
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