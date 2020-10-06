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06.10.2020 (08:07)

На Камчатке завершаются госиспытания двух современных аварийно-спасательных катеров для Тихоокеанского флота

На Камчатке подходят к завершению государственные испытания двух современных рейдовых водолазных катеров проекта 23040 - РВК-1264 и «Александр Шеремет». Построенные по заказу Минобороны России на ОАО «Завод Нижегородский Теплоход», они входят в серию катеров комплексного аварийно-спасательного назначения и изготовлены в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к судам этого типа.

В августе 2020 года Северным морским путем они доставлены на Камчатку, расконсервированы и подготовлены к испытанию узлов и механизмов. До конца этой недели РВК завершат государственные испытания и после подъёма флага войдут в состав отряда спасательных судов войск и сил на северо-востоке России.

Водолазные катера предназначены для выполнения водолазных работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до 3 баллов и способны проводить поисковые работы при помощи малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора. Кроме того, катера проекта 23040 могут эффективно тушить пожары на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 метров, обеспечивать подачу электропитания на корабль или судно, обесточенное в результате аварии. 

Суда имеют высокую энерговооруженность и ледовое подкрепление корпуса, что позволяет им работать на удалении до 50 миль от мест базирования.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Корабли , Гособоронзаказ , ОПК
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