06.10.2020 (07:38)
Амурскому общевойсковому объединению ВВО вручили знамя нового образца
Командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко вручил командующему Краснознаменной общевойсковой армии генерал-майору Александру Санчику знамя нового образца. Церемония состоялась в Доме офицеров Белогорского гарнизона в Амурской области и прошла согласно воинскому ритуалу, определенному Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Накануне торжественного мероприятия в штабе общевойсковой армии ВВО в Белогорске был проведен ритуал крепления полотнища знамени к древку, в котором приняли участие военнослужащие, заслужившие право вбить «золотой» гвоздь в древко знамени, высокими показателями в боевой подготовке и повседневной деятельности.
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