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06.10.2020 (07:19)

Личному составу общевойсковой армии ВВО в Приамурье и Хабаровском крае представлен новый командующий

Командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко представил руководящему составу общевойскового объединения ВВО, дислоцированному в Приамурье и Хабаровском крае, нового командующего.

Указом Президента Российской Федерации командующим Амурским общевойсковым объединением назначен генерал-майор Александр Семенович Санчик. Церемония представления и вручения штандарта состоялась в городе Белогорск Амурской области в зале гарнизонного Дома офицеров.

Биография:

Генерал-майор Санчик Александр Семенович родился в 1966 году.

В 1989 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище.

В 2000 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации.

В 2017 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Прошел основные командные должности от командира танкового взвода до заместителя командующего общевойсковой армией Южного военного округа.

Награжден орденом «За военные заслуги», орденом Жукова.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Командующий , Штандарты , Восточный военный округ
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