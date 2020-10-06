06.10.2020 (07:25)

Молодые экипажи Су-34 впервые выполнили бомбометание в ходе учения в Челябинской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Молодые экипажи Су-34 впервые выполнили бомбометание в ходе учения в Челябинской области

Молодые экипажи истребителей бомбардировщиков Су-34 авиационного объединения Центрального военного округа (ЦВО), летчики и штурманы – выпускники 2019 года, впервые выполнили бомбометание и нанесли огневое поражение условному противнику в рамках летно-тактического учения на Урале.

В ходе учения молодые лейтенанты впервые пилотировали истребитель-бомбардировщик при выполнении учебно-боевых задач. Для точного поражения наземных целей летчикам необходимо было вовремя выйти в район огневого применения, выдерживая установленный скоростной режим и высоту полёта.

Экипажи Су-34 выполнили одиночные полеты на малых и средних высотах от 300 до 3000 метров в районе дислокации условного противника, обнаружили цели, имитирующие командные пункты и бронетехнику, сбросили авиационные бомбы П-50Т с малых высот и отработали сложные маневры по уходу от средств противовоздушной обороны «противника». Первые учебно-боевые вылеты на применение авиационных средств поражения выполнили 15 молодых летчиков и штурманов смешанного авиационного полка ЦВО.

Перед первыми полетами на боевое применение молодые экипажи прошли переобучение в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ, где отработали полеты на тренажерах, сдали зачеты и налетали более 100 часов с инструкторами на аэродроме Шагол. В настоящее время молодые экипажи выполняют полеты в простых и сложных метеоусловиях и отрабатывают элементы сложного пилотажа.

В учении было задействовано 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР, более 20 единиц наземной техники и около 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице