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06.10.2020 (06:19)

Танкисты Амурского общевойскового объединения ВВО устроили засаду на колонну техники условного противника в ходе учения

В ходе учения с мотострелковым соединением Восточного военного округа (ВВО), проводимого на полигоне Биджан в Еврейской автономной области, танковым подразделением была применена засадная тактика против колонны техники условного противника.

По замыслу учения бронетехника условного противника должна совершить перемещение для дальнейшего перехода в наступление. Подразделение современных танков Т-80БВ, используя свойства местного ландшафта и скоростные возможности боевых машин, совершили маневр и заняли оборону на пути вероятного продвижения колонны условного противника.

Во время боя танкисты постоянно меняли свое местоположение, не задерживаясь на одной огневой позиции на время более одного выстрела, тем самым не позволяя противотанковым средствам условного противника вести прицельный ответный огонь и вводя в заблуждение разведку условного противника. Этому способствовала современная система ведения огня танков Т-80БВ, позволяющая вести стрельбу по целям с ходу. 

После выполнения поставленной задачи танкисты применив дымовые гранаты скрыли смену огневых позиций.

В учении  приняли участие 100 военнослужащих и  порядка 30 единиц техники. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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