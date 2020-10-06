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06.10.2020 (06:04)

Экипажи армейской авиации ВВС и ПВО ВВО находятся в готовности к ликвидации лесных пожаров в Забайкалье

Экипажи армейской авиации ВВС и ПВО ВВО  находятся в готовности к ликвидации лесных пожаров в Забайкалье. Для ликвидации природных очагов пожаров на аэродроме ВВО «Черемушки» в Забайкальском крае содержатся в постоянной готовности к вылету экипажи вертолетов Ми-8АМТШ, с водосливными устройствами ВСУ-5А.

При необходимости будут выполнены полёты по мониторингу пожароопасной обстановки, как в дневное, так и в ночное время. Организованно взаимодействие с представителями МЧС. Кроме того, по периметрам военных объектов проделаны  противопожарные минерализованные полосы, каждый из объектов минобороны оснащен пожарными щитами с инвентарём, созданы ёмкости для хранения запасов воды.

Справочно:

По данным Федеральной Авиалесоохраны в Забайкалье  повышена вероятность возникновения природных пожаров  в течение октября 2020 года. В красной зоне по лесным пожарам – 13 регионов в четырех федеральных округах, в том числе в ДФО.

Помимо территорий Забайкальского края повышенная пожарная опасность в лесах ожидается, в южной части Республики Бурятия и южной части Камчатского края и Сахалинской области.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Армейская авиация , Восточный военный округ , Пожарная безопасность
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