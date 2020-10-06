06.10.2020 (06:04)
Экипажи армейской авиации ВВС и ПВО ВВО находятся в готовности к ликвидации лесных пожаров в Забайкалье
Экипажи армейской авиации ВВС и ПВО ВВО находятся в готовности к ликвидации лесных пожаров в Забайкалье. Для ликвидации природных очагов пожаров на аэродроме ВВО «Черемушки» в Забайкальском крае содержатся в постоянной готовности к вылету экипажи вертолетов Ми-8АМТШ, с водосливными устройствами ВСУ-5А.
При необходимости будут выполнены полёты по мониторингу пожароопасной обстановки, как в дневное, так и в ночное время. Организованно взаимодействие с представителями МЧС. Кроме того, по периметрам военных объектов проделаны противопожарные минерализованные полосы, каждый из объектов минобороны оснащен пожарными щитами с инвентарём, созданы ёмкости для хранения запасов воды.
Справочно:
По данным Федеральной Авиалесоохраны в Забайкалье повышена вероятность возникновения природных пожаров в течение октября 2020 года. В красной зоне по лесным пожарам – 13 регионов в четырех федеральных округах, в том числе в ДФО.
Помимо территорий Забайкальского края повышенная пожарная опасность в лесах ожидается, в южной части Республики Бурятия и южной части Камчатского края и Сахалинской области.