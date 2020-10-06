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06.10.2020 (05:36)

В Амурском объединении ВВО состоялись тренировки подразделений по противодействию беспилотным летательным аппаратам

На полигонах общевойсковой армии Восточного военного округа в Амурской области и Еврейской автономии состоялись комплексные тренировки по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БЛА) условного противника. В мероприятии были задействованы внештатные мобильные подразделения по противодействию БЛА, которые применили станции радиопомех, зенитное и снайперское вооружение.

В группы входили специалисты радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и снайперы. Особенностью учения стало практическое применение новых способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Большое внимание было уделено взаимодействию по своевременному обнаружению и нейтрализации различных типов дронов.

Всего к учению привлечено более 500 военнослужащих и около 100 единиц специальной техники. Среди современных комплексов применялись недавно поступившие станции «Борисоглебск-2», «Поле-21М» и малогабаритные станции «Лесочек».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Войска РЭБ , Боевая подготовка , Беспилотные летательные аппараты
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