06.10.2020 (05:36)

В Амурском объединении ВВО состоялись тренировки подразделений по противодействию беспилотным летательным аппаратам

На полигонах общевойсковой армии Восточного военного округа в Амурской области и Еврейской автономии состоялись комплексные тренировки по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БЛА) условного противника. В мероприятии были задействованы внештатные мобильные подразделения по противодействию БЛА, которые применили станции радиопомех, зенитное и снайперское вооружение.

В группы входили специалисты радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и снайперы. Особенностью учения стало практическое применение новых способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Большое внимание было уделено взаимодействию по своевременному обнаружению и нейтрализации различных типов дронов.

Всего к учению привлечено более 500 военнослужащих и около 100 единиц специальной техники. Среди современных комплексов применялись недавно поступившие станции «Борисоглебск-2», «Поле-21М» и малогабаритные станции «Лесочек».

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