06.10.2020 (05:22)

В соединениях и воинских частях ВВО в Забайкалье начались контрольные занятия за 2020 учебный год

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, началась контрольная проверка за 2020 учебный год.

Офицеры штаба Восточного военного округа (ВВО) проверяют знания, умения и навыки военнослужащих. В ходе занятий солдаты, сержанты и офицеры в составе подразделений выполняют упражнения контрольных стрельб из автоматов АК-74М, пистолетов ПМ. Также личный состав выполняет контрольные упражнения по вождению боевой техники на танкодромах и автодромах, а также к сдаче нормативов по РХБ защите. Помимо этого, с военнослужащими проводятся зачеты по строевой, медицинской и физической подготовкам.

В ходе контрольной проверки все военнослужащие объединения принимают участие в занятиях и получают оценки по результатам достигнутого уровня подготовки в своей служебно-боевой деятельности.

Помимо этого проверяются вопросы оперативной и боевой подготовки органов управления и войск, оценены морально-психологическое состояние личного состава, вопросы организации службы войск и безопасности военной службы, тылового и медицинского обеспечения и др.

К проверке привлекается 100% личного состава общевойскового объединения ВВО.

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