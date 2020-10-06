06.10.2020 (05:06)

Воинским частям ВВО в Бурятии вручили Боевые Знамена нового образца

Боевые Знамена нового образца вручены командирам артиллерийского соединения и воинской части технического обеспечения Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии. В торжественном мероприятии приняли участие, командование общевойскового объединения Восточного военного округа, военнослужащие и ветераны военной службы.

Накануне состоялись церемонии крепления Боевых Знамен к древку, в которых приняли участие военнослужащие, заслужившие право вбить «золотой» гвоздь в древко знамени своими успехами в боевой подготовке и повседневной деятельности.

По окончании митинга, посвященного вручению Боевых Знамен, военнослужащие прошли перед участниками церемоний торжественным маршем.

Справочно :

Боевое Знамя — официальный символ и воинская реликвия воинской части, олицетворяет ее честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывает на предназначение воинской части и ее принадлежность. Оно служит напоминанием каждому военнослужащему о героических традициях и священном долге защиты Отечества. Из истории известно много примеров, когда воины ценой собственной жизни спасали боевые знамена.

В декабре 2015 года в составе общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, сформировано артиллерийское соединение.

На вооружение соединения поступили САУ «Гиацинт», самоходные гаубицы «Гвоздика», 100-мм противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», 120-мм минометы «Сани», а также другие артиллерийские системы, специальная и автомобильная техника.

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