06.10.2020 (04:42)
В Восточном военном округе готовят технику к зимнему режиму эксплуатации
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа для подготовки вооружения и военной техники к эксплуатации в зимнее время развернуто более 1 тыс. специализированных постов технического обслуживания и около 50 мобильных ремонтных пунктов.
Все регламентные работы проводятся в соответствии с единым планом обслуживания бронетанковой, автомобильной техники, специального транспорта. Качество работ контролируют представители военной автомобильной инспекции округа и специально созданные комиссии.
Организованы занятия с личным составом по вопросам эксплуатации техники в зимних условиях, в том числе при аномально низких температурах, характерных для регионов Дальнего Востока.
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