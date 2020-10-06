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06.10.2020 (04:37)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине состоялся ритуал вручения Боевых Знамён

В армейском корпусе Восточного военного округа состоялась торжественная церемония вручения Боевых Знамён нового образца двум отдельным воинским частям, дислоцированным на острове Сахалин.

Заместитель командира армейского корпуса ВВО генерал-майор Игорь Тимофеев зачитал приказ Президента Российской Федерации Владимира Путина и лично вручил Боевые Знамёна командирам отдельных подразделений. Воинский ритуал прошёл в торжественной обстановке на плацу войсковых частей в присутствии всего личного состава и почётных гостей. По старой русской традиции знамёна были освещены благочинным иеромонахом Алексием Андреевым.

«Вручая знамя, выражаю уверенность в том, что оно в надёжных руках. Поздравляю вас с этим торжественным событием, желаю всем крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям, верных и надёжных товарищей, только высоких результатов в военной службе», – сказал генерал-майор Игорь Тимофеев.

К словам напутствия присоединился Алексий Андреев, выразив свою благодарность всем участникам воинского ритуала за возможность принять участие в историческом событии.

Праздник завершился торжественным прохождением подразделений под новыми Боевыми Знамёнами и церемонией установки их в воинских частях.

Справочно:

Боевое знамя воинской части, является официальным символом и воинской реликвией подразделения, олицетворяет её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывает на предназначение воинской части и её принадлежность к Вооруженным силам Российской Федерации.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Знамена , Восточный военный округ , Торжественные церемонии
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