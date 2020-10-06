06.10.2020 (03:26)

Истребители МиГ-31 морской авиации ТОФ провели воздушный бой в стратосфере



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Истребители МиГ-31 морской авиации ТОФ провели воздушный бой в стратосфере

В соответствии с планом боевой подготовке на Камчатке проведена тренировка истребительной авиации Тихоокеанского флота в ходе которой в стратосфере отработаны задачи по перехвату условного нарушителя воздушного пространства России. Тренировка стала одним из этапов совершенствования летчиками-истребителями навыков пилотирования, необходимых для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне.

По сценарию тренировки, в роли «нарушителя» выступал истребитель МиГ-31 отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России, который, достигнув сверхзвуковой скорости, на высоте порядка 20 тыс. метров, имитировал проникновение в воздушное пространство России.

На перехват цели был поднят ещё один высотный перехватчик МиГ-31. Для усложнения задания экипажу была поставлена задача - осуществить поиск противника самостоятельно без привлечения наземных средств ПВО. После обнаружения «нарушителя» и захвата прицелом цели лётчики провели электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности. По данным объективного контроля цель была успешно поражена.

Всего за летную смену самолеты МиГ-31 морской авиации ТОФ выполнили 4 вылета в стратосферу.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице