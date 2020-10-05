05.10.2020 (21:29)

Армейские шорт-трекисты завоевали 22 награды на Кубке Союза конькобежцев России в Коломне

В минувшие выходные в конькобежном центре «Коломна» прошел розыгрыш Кубка Союза конькобежцев России (дисциплина шорт-трек). Результатом турнира для спортсменов армейского Клуба стали 22 награды: десять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых, завоеванные в том числе и в составе команд.

Прапорщик Софья Просвирнова с результатом 44,380 секунды первенствовала на Кубке Союза конькобежцев России по шорт-треку на дистанции 500 м. На вторую ступень пьедестала почета поднялась прапорщик Евгения Захарова, преодолевшая 500-метровку за 44,503 секунды. Замкнула тройку лидеров Екатерина Ефременкова – 44,830 секунды.

Вторым среди мужчин на аналогичной дистанции стал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара, Павел Ситников с результатом 41,361 секунды, уступивший лишь Константину Ивлиеву (41,022 секунды). На третью ступень пьедестала почета поднялся Владимир Балбеков – 41,463 секунды.

На дистанции 1500 м первой так же стала Софья Просвирнова с результатом 2 минуты 30,906 секунды, обогнавшая Екатерину Ефременкову (2 минуты 27,988 секунды) и прапорщика Екатерину Константинову (2 минуты 30,980 секунды).

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Балашиха, Александр Шульгинов на аналогичной дистанции показал третий результат среди мужчин – 2 минуты 11,946 секунды. Первенствовал Денис Айрапетян (2 минуты 14,633 секунды). Серебро на свой счет записал Семен Елистратов (2 минуты 19,054 секунды).

Победителями Кубка Союза конькобежцев России на дистанции 1000 м стали Павел Ситников (1 минута 30,985 секунды) и Екатерина Ефременкова (1 минута 31,242 секунды). Вторыми стали Даниил Ейбог (1 минута 26,156 секунды) и Софья Просвирнова (1 минута 31,271 секунды). Замкнули тройки лидеров Семен Елистратов (1 минута 30,520 секунды) и Евгения Захарова (1 минута 24,894 секунды).

В троеборье первенствовали армейцы Софья Просвирнова (89 очков) и Павел Ситников (58 очков). Екатерина Ефременкова (68 очков) и Семен Елистратов (42 очка) стали вторыми. Третьи места заняли спортсменка ЦСКА Евгения Захарова (39 очков) и Константин Ивлиев (42 очка).

В женской эстафете на 3000 м победу одержала команда Свердловской области, в составе которой выступила Евгения Захарова. В финале победительницы продемонстрировали время 4 минуты 20,922 секунды. Второе место заняла первая команда Москвы (4 минуты 21,027 секунды), третье – спортсменки из Московской области (4 минуты 36474 секунды).

Вторыми в мужской эстафете на 5000 м стали представители Московской области, в том числе и Александр Шульгинов и рядовой спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки, Даниил Засосов – 7 минут 26,24 секунды. Первое место заняли спортсмены из первой команды Москвы (7 минут 26,07 секунды). Замкнули тройку лидеров спортсмены из Тверской области, в том числе Даниил Ейбог – 7 минут 30,18 секунды.

Лучшей в микст-эстафете стала команда Санкт-Петербурга, в составе которой выступили Даниил Ейбог, рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург, Сергей Милованов, Софья Просвирнова и Екатерина Константинова. С результатом 2 минуты 45,729 секунды победители обошли представителей Ярославской (2 минуты 46,989 секунды) и Московской (2 минуты 53,820 секунды) областей. В составе команды-бронзового призера турнира в полуфинале выступил армеец Александр Шульгинов.

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